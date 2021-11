Colpo in attacco, assalto del Barcellona: Juventus e Milan superate

La Juventus vuole regalare alcuni colpi di mercato a Massimiliano Allegri dopo la disfatta contro il Chelsea: attenzione al Barcellona

Ancora una sonora sconfitta per la Juventus: questa volta il risultato negativo è arrivato in Champions contro il Chelsea. Così la dirigenza bianconera dovrà correre ai ripari per mettere a segno colpi funzionali all’idea di gioco di Allegri.

Tra centrocampo ed attacco c’è bisogno di rinforzi utili alla causa bianconera. Nel mirino da tempo ci sarebbe anche il giovane attaccante argentino del River Plate, Julian Alvarez, che ha fatto il suo esordio con la Nazionale maggiore agli ordini del Ct Scaloni. Il suo exploit è arrivato nelle ultime settimane attirando gli interessi delle big d’Italia, tra cui anche Juventus e Milan.

Calciomercato Juventus e Milan, Barcellona su Alvarez

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo” anche il Barcellona avrebbe già chiesto informazioni al club argentino per il 21enne centravanti: dai tempi di Gonzalo Higuain che non sfornava un numero nove così talentuoso. Il suo 2021 è da incorniciare con la media di un gol ogni due partite per il giovane attaccante del River Plate, pronto così a sbarcare in Europa nei prossimi mesi.

Julian Alvarez dovrà così prendere una decisione in ottica futura per essere sempre più protagonista nel calcio che conta. La Serie A potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio, ma le big d’Europa sono sempre molto attive.