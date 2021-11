Klopp prova a soffiare due big della Premier League a Milan e Juventus: ecco di chi si tratta

In Premier League potrebbero nascere diversi incroci di mercato. Il Tottenham di Conte guarda in casa del Manchester United ma soprattutto il Liverpool è sulle tracce di due giocatori del Chelsea e su spinta di Jurgen Klopp i Reds potrebbero intralciare i piani di due big di Serie A, Milan e Juventus.

Il tecnico del Liverpool è a caccia di alcuni rinforzi sulla trequarti e Klopp sta seguendo con grande attenzione Mason Mount, come riportato dal ‘Daily Express’, nonostante la concorrenza di Manchester City e Bayern Monaco. Nonostante il contratto in scadenza nel 2024, il classe ’99 non è del tutto soddisfatto a Londra e potrebbe valutare l’opzione dei Reds che potrebbero intralciare i piani di Juventus e Milan, sulle tracce del gioiello inglese già da diverso tempo. La valutazione di Mount, però, è di circa 75 milioni di euro, una cifra che frena i piani di molte squadre.

Beffa Juve e Milan: Klopp su Mount e Pulisic

Non solo Mount, Jurgen Klopp sarebbe anche sulle tracce di un altro talento del Chelsea, Christian Pulisic. Lo statunitense ha vissuto un periodo complicato a causa degli infortuni ma le sue qualità non sono certo in discussione. Considerando il forte interesse dei Blues per Federico Chiesa, la società aprirebbe alla cessione di Pulisic al Liverpool per una cifra vicina ai 45 milioni di euro.

Anche su Pulisic, però, c’è l’occhio vigilie di Milan e Juventus che vorrebbero provare a capire la fattibilità dell’operazione. Il potere d’acquisto e le ambizioni europee del Liverpool, però, potrebbero spingere l’ex Borussia Dortmund a preferire la squadra di Klopp.