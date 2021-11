ESCLUSIVO Cucchi: “Scudetto, la Juve può rimontare. Su Vlahovic, Kessie e Insigne…”

Intervista esclusiva a Riccardo Cucchi, storica voce di “Tutto il calcio minuto per minuto”. Dalla Serie A e il mercato alla Nazionale di Mancini

Dal campionato e la corsa scudetto alla Juventus di Allegri, fino al mercato e all’incubo playoff per la Nazionale di Mancini. L’ex radiocronista e storica voce di “Tutto il calcio minuto per minuto”, Riccardo Cucchi, in esclusiva a Calciomercatoweb.it.

Si infiamma la corsa scudetto. Milan ko a Firenze, il Napoli perde lo scontro diretto con l’Inter: i campioni d’Italia sono ancora i favoriti?

“Sono tra le formazioni che possono vincerlo. È ancora troppo presto per escludere Napoli e Milan dalla lotta scudetto. In fondo hanno perso solo una gara. E sono convinto che la Juventus possa rimontare. Ma per rimontare è necessario che gli altri rallentino. Assisteremo da un campionato molto equilibrato“.

Vlahovic incanta e segna a raffica, al netto di tutti i rumors di calciomercato. Si parla soprattutto di Juventus: è il successore ideale di Cristiano Ronaldo?

“Sono giocatori completamente diversi. Vlahovic è un attaccante centrale. Ronaldo era fondamentalmente un esterno che spesso si accentrava per concludere. Il giocatore viola, ha tecnica, fisico ed età, nel senso che è giovane, per crescere e maturare. E farà gola a molti“.

La squadra di Allegri tra alti e bassi, fino al crollo col Chelsea. Cosa pensa del lavoro svolto finora dal tecnico bianconero e dove immagina la Juve a fine stagione in campionato ed in Champions?

“Allegri sta lavorando bene. Conosce l’ambiente e ha la fiducia della società. La Juventus ha bisogno di una guida salda. Troppi scossoni nel recente passato. E ha bisogno di una fase difensiva che dia certezze. Le squadre che vincono sono quelle che incassano meno reti. Il tecnico bianconero sta comunque restituendo equilibrio tattico e fiducia mentale“.

ESCLUSIVO Cucchi: “Insigne e Kessie, il mercato destabilizza. L’Italia ce la farà ai playoff e Balotelli…”

Tengono banco anche le questioni rinnovi, di Insigne e Kessié su tutti. Napoli e Milan dovrebbero trattenerli ad ogni costo o sarebbe meglio voltare pagina?

“Il mercato è così. Destabilizza. Ma del resto, la crisi finanziaria del calcio, induce i dirigenti ad abbassare gli ingaggi. È necessario. E questa scelta a volte cozza con le esigenze tecniche delle squadre”.

Capitolo Nazionale. L’incubo Playoff è di nuovo realtà: è fiducioso in vista di marzo? Cos’è mancato agli Azzurri dopo il trionfo all’Europeo?

“È mancata serenità. È mancata anche quell’allegria che aveva portato gli azzurri ad affrontare l’Europeo con sfacciataggine. Contro Svizzera e Irlanda del Nord troppi visi tesi. E troppe assenze: Chiellini, Verratti, Immobile… Sono fiducioso. Gli azzurri ce la faranno ai play-off“.

Si parla tanto dell’attacco: quanto è mancato il “suo” Immobile? Anche lei darebbe una chance a Balotelli o all’emergente Lucca?

“Immobile serve alla Nazionale anche quando non segna. Tiene alta la squadra, pressa i difensori avversari, crea spazi ai compagni. Mancini lo sa bene. Balotelli? Il passato è passato. Lucca? Giocatore interessante. Ma forse è troppo presto per l’azzurro“.

Infine sulla “sua” Lazio. A che punto è il lavoro di Sarri? I biancocelesti possono davvero ambire ai primi quattro posti?

“Il lavoro si vede, anche se non sempre porta i risultati. Ci vuole tempo perché la squadra assorba l’idea di calcio di Sarri. Ma sarebbe un errore cercare, nella Lazio, il Napoli di Sarri. Quell’esperienza è irripetibile. Deve nascere la Lazio di Sarri. E se nascesse il quarto posto non sarebbe impossibile“.