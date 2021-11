Delusione Real, ora chiede spiegazioni: ritorno di fiamma per la Juventus

Il Real Madrid non è contento delle prestazioni del francese: la Juventus torna farsi sotto per il prestito

Il Real Madrid deve stabilire quali saranno i giocatori in uscita nel mercato di gennaio. Non solo Marco Asensio, ormai fuori dai radar di Carlo Ancelotti, ma anche un giovane talento, arrivato in estate dal Rennes.

Il giocatore in questione è Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002. Arrivato a Madrid per rinnovare il centrocampo dei blancos, dopo un ottimo inizio adesso sembra essere scomparso dai radar di Ancelotti. A soli 19 anni si è ritrovato catapultato in uno stadio come il Bernabeu e in molte occasioni non è riuscito a mettere in mostra le sue qualità. Le sue qualità sono indiscusse, tanto da avergli permesso di conquistare già la nazionale francese ma Ancelotti continua a preferirgli Madrid, Kross e Valverde. Secondo quanto riportato da ‘Diariogol’, Camavinga starebbe pensando di chiedere una cessione in prestito per trovare spazio e continuità di prestazioni.

Camavinga ai margini del Real: occasione Juventus

Camavinga vuole delle spiegazioni o chiederà la cessione. Ecco che si riapre uno spiraglio per le ambizioni della Juventus che lo aveva seguito da vicino prima che il Real Madrid prendesse il sopravvento. I bianconeri cercano un centrocampista giovane da affiancare a Locatelli e da far crescere. Camavinga corrisponde al profilo che piace alla dirigenza e nonostante la valutazione di circa 50 milioni di euro, potrebbe esserci una possibilità.