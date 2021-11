Calciomercato Inter, il colpo è già a Milano: arriva in prestito

L’Inter si sta già muovendo per i prossimi rinforzi da regalare a Simone Inzaghi: difensore ad un passo

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, l’Inter sarebbe ad un passo dal primo colpo di calciomercato del 2022. Si tratta di Malang Sarr, difensore centrale di proprietà del Chelsea e che dovrebbe arrivare in prestito. L’Inter sta chiudendo la trattativa ed il calciatore, nella giornata di ieri, è stato a Milano per provare a definire l’affare con l’Inter.

Si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto, la cifra dovrebbe avvicinarsi ai 15 milioni di euro in favore dei nerazzurri. Sarebbe, inoltre, stato Lukaku a consigliare l’esperienza interista a Sarr che, tra gli altri, è seguito dall’agente Federico Pastorello che ha eccellenti rapporti con i vertici di casa Inter.

Inter, si avvicina Sarr dal Chelsea

Situazione dunque in via di definizione, con Sarr che si avvicina a grandi passi al suo approdo in Serie A per la gioia di Simone Inzaghi, in piena emergenza difensiva dopo l’infortunio di de Vrij.

In questa stagione Sarr ha collezionato solo 3 presenze agli ordini di Tuchel, con 270′ sul rettangolo verde.