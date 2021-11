Icardi di nuovo in Serie A: pronta l’offerta da capogiro

Icardi sembra aver fatto pace con Wanda Nara ma non col Psg, pronto a cederlo alla fine di questa stagione

E’ forse tornato il sereno tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Col Psg, invece, la situazione resta delicata. Al club transalpino non è certo piaciuto il comportamento dell’argentino nelle settimane di alta tensione tra lui e la moglie-agente. Siamo alla rottura o quasi, con il classe ’93 di Rosario che certamente non rientra nei piani futuri di Leonardo e soci. A maggior ragione in caso di arrivo di Zidane al posto di un fin qui impalpabile Pochettino.

Icardi sul calciomercato, in vendita, con la società dell’emiro e nello specifico il sopracitato Leonardo che potrebbero utilizzarlo come pedina di scambio. A tal proposito si parla di un possibile tentativo a giugno con il Milan, chiamato a trovare una sorta di successore di Zlatan Ibrahimovic. Nonché dello stesso Giroud, nemmeno lui un giovanotto e finora alle prese con diversi guai fisici. Andando nel dettaglio: il Paris Saint-Germain vorrebbe riprovarci in maniera concreta per Theo Hernandez, a detta di tanti milanologi prossimo al rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2024 con annesso aumento sostanzioso dell’ingaggio fino a quota 4 milioni di euro. I parigini potrebbero offrirgliene il doppio, mentre ai rossoneri l’offerta può toccare i 40 milioni cash più il cartellino dell’ex centravanti e capitano dell’Inter, oggi valutato sui 28-30 milioni.

Calciomercato, soldi e Icardi per Theo Hernandez: la risposta del Milan

Nel complesso l’offerta per il terzino nativo di Marsiglia sarebbe di 68-70 milioni, ma va detto che a meno di sorprese verrebbe rispedita al mittente. L’ex Real è considerato un incedibile, al netto di proposte davvero irrifiutabili e senza contropartite.

Poi Icardi, accostato spesso e volentieri alla Juventus ormai per decisa a puntare tutto su Vlahovic, guadagna tantissimo (10 milioni coi bonus) per i canoni di Elliott. Inoltre, nonostante debba ancora compiere 29 anni, sembra essere già sul viale del tramonto.

A.R.