Ancelotti offre lo scambio al Milan a gennaio: doppio ‘sgarbo’ alla Juve

Carlo Ancelotti potrebbe tentare di intavolare uno scambio col Milan durante il calciomercato di gennaio: doppio ‘sgarbo’ alla Juventus

La sessione di calciomercato invernale si avvicina velocemente e i club non vogliono farsi trovare impreparati. Spesso il mese di gennaio si rivela un’ottima opportunità per rinforzare le proprie e sistemare qualche esubero, di modo tale da proseguire al meglio il cammino e raggiungere i propri obiettivi.

A proposito di giocatori che non trovano più spazio, anche il Real Madrid starebbe pensando di muoversi, tentando un interessante scambio con il Milan che riguarderebbe indirettamente anche la Juventus. Il tecnico dei ‘Blancos’, dal canto suo, potrebbe proporre ai rossoneri il cartellino di Isco, che è ormai ai margini del progetto madridista.

LEGGI ANCHE>>> La Juventus molla la presa: via libera per il Real Madrid

Asse Milan-Ancelotti a gennaio: Isco nell’affare | Doppia ‘beffa’ Juve

In cambio, chiederebbe l’inserimento nella trattativa di Alessio Romagnoli. Il centrale è calato nelle gerarchie di Pioli e le probabilità di un addio non sono basse. Entrambi i calciatori sono in scadenza di contratto giugno 2022 e i rinnovi difficilmente arriveranno.

LEGGI ANCHE>>> Il Milan ha la carta giusta: scambio in Serie A e Juve al tappeto

Ecco che le due compagini potrebbero venirsi incontro – sui 15/20 milioni di euro – per evitare il rischio di una rilevante perdita economica in estate. Un’ipotesi che non farebbe piacere alla Juventus. I bianconeri seguono Isco da diverso tempo per aumentare il livello della qualità in rosa e il centrale italiano (26 anni) sarebbe un buon profilo per svecchiare la retroguardia. L’operazione Milan-Real metterebbe fuori causa la ‘Vecchia Signora’.