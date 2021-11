Occasione stellare per Milan ed Inter: il top player pronto all’addio

Milan ed Inter potrebbero ritrovarsi a duellare per il il top player in attacco: arriva la svolta dalla Spagna

Il duello sul campo, a distanza, ha visto nelle ultime ore l’Inter portarsi a -1 dalla vetta. Adesso starà a Milan e Napoli rispondere, visti i rispettivi impegni contro Sassuolo a San Siro e al Diego Maradona contro la Lazio. Dal campo al calciomercato, all’orizzonte si prospetta un suggestivo Derby della Madonnina per un importante rinforzo in attacco, sui cui si sono poste le attenzioni di Maldini e Marotta. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il futuro di una delle stelle di Xavi, al Barcellona, sarebbe lontano dal club blaugrana.

In tal senso, Memphis Depay arrivato la scorsa estate come espressa richiesta dell’ormai tecnico Ronald Koeman è pronto a fare le valigie e a salutare i catalani. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 (Depay è stato accostato anche alla Juventus) con la società di Laporta ‘costringe’ il Barcellona a prendere una decisione immediata. In tal senso, il sempre più probabile acquisto di Ferran Torres allontana quasi certamente la permanenza di Depay in Catalogna.

Milan ed Inter, addio Barcellona: riecco Depay

I blaugrana, dunque, stanno già da tempo pianificando la sostituzione del talento olandese che prima di firmare per il Barcellona, è stato avvicinato alla Serie A. Adesso a Depay potrebbero pensare Milan ed Inter che, per diverse esigenze in attacco, valutano il colpaccio.

Da un lato i rossoneri, già a gennaio, per pianificare il post Ibrahimovic che al termine della stagione sarà vicino ai 41 anni. Dall’altro c’è anche l’Inter, interessata al prodigio classe 1994, per consegnargli le chiavi dell’attacco al fianco di Dzeko.

La possibile cessione, in estate, di Lautaro Martinez porterebbe la società di Steven Zhang all’eventuale accelerata per l’occasione Depay.