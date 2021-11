Inter, ritorno di fiamma e scambio con la stella: addio Lautaro

Il calciomercato nerazzurro per la prossima estate può vedere un ritorno di fiamma: idea scambio con Lautaro Martinez

Un Derby dal sapore amaro, dopo una buona prestazione che meritava, probabilmente, più di un punto per la squadra di Simone Inzaghi. In attesa di ripartire dalla prossima gara contro il Napoli capolista, a tenere banco in casa Inter continua ad essere il calciomercato con i possibili rinforzi da regalare ad Inzaghi tra gennaio ma anche, e soprattutto, giugno. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, l’Atletico Madrid avrebbe ormai deciso di alzare bandiera bianca e cercare una nuova squadra per Joao Felix.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Lautaro horror nel derby ed attenzione al futuro!

Nonostante sia stato comunque utilizzato per 11 volte, con 568′ in campo, 1 rete e 2 assist, il ‘Cholo’ Simeone avrebbe deciso di mettere sul mercato il gioiello portoghese arrivato a Madrid nell’estate 2019 per oltre 127 milioni di euro. Una cifra decisamente alta che non ha visto, però, Joao Felix dimostrare a pieno il suo valore in questi due anni e mezzo. In tal senso, è ormai palese come per i ‘Colchoneros’ la priorità sia l’approdo, il prossimo luglio, di un nuovo attaccante che rimpiazzi l’ex Benfica nello scacchiere di Simeone.

LEGGI ANCHE >>>Milan-Inter, caos sui rigori: “Giustificati dalla superbia”

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Scambio con Simeone: l’Inter sogna Joao Felix

Il nome caldo, nonostante il recente ricco rinnovo con l’Inter, può tornare ad essere quello di Lautaro Martinez. Il ‘Toro’, che ha deluso nell’ultimo Derby della Madonnina, piace da tempo all’allenatore argentino che intende puntarvi per la stagione 2022/23. Uno scenario già ventilato l’anno scorso, con la punta ex Racing vicinissima all’addio all’Inter per trasferirsi in Spagna.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’idea dell’Atletico sarebbe quella di imbastire uno scambio proprio con Joao Felix, con il grande nodo da sciogliere per la società meneghina riguardante l’ingaggio del gioiello lusitano. Joao Felix guadagna infatti circa 9 milioni netti a stagione, una cifra molto alta e che l’Inter difficilmente potrebbe riservargli anche con la partenza di Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, intrigo internazionale a tre: doppio bomber a gennaio

Situazione dunque in divenire, con i prossimi mesi che rappresentano il possibile trampolino per lo scambio estivo: il ‘Toro‘ finalmente alla corte di Simeone, Joao Felix, stipendio permettendo, all’Inter.