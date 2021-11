Lautaro Martinez, stella dell’Inter di Simone Inzaghi, ieri è stato forse il peggiore in campo dei nerazzurri nel derby di Milano contro il Milan di Stefano Pioli: le ultime di calciomercato

Resta ancora a secco di vittorie nei big match l’Inter di Simone Inzaghi in questa stagione. I nerazzurri infatti nella prima grande occasione, in casa della Lazio di Maurizio Sarri, sono stati battuti per 3-1. Nella seconda sfida è invece arrivato il pareggio a San Siro contro la Juventus di Massimiliano Allegri firmato dal rigore segnato da Paulo Dybala praticamente al novantesimo. Ieri sera, contro il Milan capolista di Stefano Pioli, un altro X che stavolta ha avuto un protagonista negativo su tutti: Lautaro Martinez.

Il bomber argentino, dal rientro dalla sosta per le nazionali fino a ieri sera non è mai andato a segno, praticamente un mese di astinenza per il giocatore con un passato al Racing di Avellaneda. Numeri preoccupanti che fanno riflettere l’Inter anche in sede di calciomercato visto che il Toro ha da pochissimo rinnovato il suo contratto a cifre molto importanti e nella prossima estate dei trasferimenti non è da escludere anche un possibile addio alla Beneamata.

Calciomercato Inter, Lautaro delude: le ultime

Lautaro Martinez potrebbe essere quindi un nome caldissimo della prossima estate di calciomercato con la Beneamata che, se le prestazioni dovessero continuare su questo spartito, potrebbe essere disposta ad accettare anche offerte vicine ai 60 milioni di euro.

Vista la situazione economica non particolarmente rosea da parte della Beneamata, in caso di un incasso di questo genere, la cifra che Suning potrebbe mettere a disposizione per il sostituto si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro ed attenzione a Marcus Thuram, vecchio pallino di Marotta e Ausilio con una valutazione di questo tipo.