Calciomercato, la Juventus ‘minaccia’ il Milan: doppia offerta

Un clamoroso doppio scenario di calciomercato all’orizzonte, tra gennaio e giugno: la Juventus bussa alla porta del Milan

Il Derby della Madonnina non ha portato, in un senso o nell’altro, la svolta alla classifica di Serie A. A gioire del triplo passo falso (anche il Napoli ha pareggiato in casa con l’Hellas Verona) è stata la Juventus, che ha rosicchiato 2 punti importanti per la rimonta al vertice. Massimiliano Allegri continua la risalita e non smette di valutare le prossime operazioni di calciomercato per l’anno prossimo. Tra gennaio e giugno, la ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di fare sul serio e bussare alla porta del Milan.

Dei diversi profili tra i rossoneri che possono interessare alla Juventus per il 2022, ce n’è uno in particolare che, a sorpresa, potrebbe trasferirsi nella Torino bianconera. Si tratta di Franck Kessie, ormai lontanissimo dal rinnovo con il Milan e reduce dalla disastrosa prestazione contro l’Inter. L’ivoriano, che a gennaio saluterà per la Coppa d’Africa, potrebbe non fare ritorno a Milanello, vista la possibile doppia offerta del ds Cherubini per strapparlo al Milan.

Il Milan trema, doppia proposta per Kessie

Oltre al PSG, dunque, anche la Juventus pensa a Kessie. Pronta una proposta, con Rabiot e Ramsey pronti a salutare la squadra di Allegri, da 5 milioni per il cartellino del centrocampista, già a gennaio.

In caso di esito negativo, i bianconeri ci riproverebbero a luglio a costo zero con un ingaggio davvero importante per l’ex Atalanta.

7 milioni di euro più bonus, per i prossimi 4 anni: cifre a cui difficilmente l’ivoriano potrà dire di no dopo l’avventura al Milan.