Milan, Ibrahimovic ha le idee chiare sul ritiro | Annuncio in conferenza

Un’icona come Zlatan Ibrahimovic fa sempre discutere, soprattutto se si parla del suo ritiro. Ecco le parole dello svedese in conferenza stampa

Zlatan Ibrahimovic è epicentro in campo e fuori del Milan di Stefano Pioli. L’attaccante svedese è riuscito ad accompagnare i rossoneri in una crescita costante nelle ultime due stagioni che ora l’hanno portato tra le principali pretendenti allo scudetto e in vetta alla classifica.

Se il presente è brillante, nonostante qualche infortunio di troppo, ma restano ombre sul futuro, legati soprattutto all’età anagrafica dello svedese. Fondamentale per i rossoneri, deve decidere fin quando proseguirà la sua carriera. In molti parlano di un prolungamento per un’altra stagione da parte del bomber ex Inter e Juventus. Oggi è stato lui stesso a chiarire la situazione in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nazionale svedese.

Milan, Ibrahimovic fa luce sul suo futuro: le parole in conferenza

Ibrahimovic non si arrende, anzi rilancia. L’attaccante svedese sottolinea in conferenza stampa quali sono le sue intenzioni circa il futuro, non chiudendo affatto le porte a un proseguo di carriera, a dispetto dell’età: “Non ho ancora deciso quando voglio smettere e ora voglio continuare il più possibile senza pensarci. Non voglio sentirmi triste pensando che avrei potuto continuare senza farlo. Fin quando verrò chiamato andrò avanti e giocherò”.