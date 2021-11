Da Napoli a Milano: ecco chi ‘vince’ il derby per Insigne

La trattativa per il rinnovo non decolla e così l’addio di Insigne al Napoli si fa sempre più concreto. Il futuro del classe ’91 può essere a Milano

Se vuole andare, vada. E’ questo il senso delle ultime dichiarazioni rilasciate da Aurelio De Laurentiis sul tema Insigne.

Per il rinnovo dell’attaccante non ci sono novità, soprattutto per ora nessun passo indietro del numero uno del Napoli: altro che aumento, la firma può arrivare solo se il capitano accetta di ridursi l’attuale stipendio fissato a circa 4,5 milioni di euro. Il classe ’91 vuole invece che gli venga riconosciuto un aumento fino a quota 5 milioni, motivo per cui restano alte le percentuali di un divorzio alla fine di questa stagione. Un divorzio clamoroso anche perché a zero.

Ma quale potrebbe essere la prossima squadra di Insigne? Resistono le voci sull’Inter, seppur para-ufficialmente smentite, mentre negli ultimi giorni hanno avuto nuovamente eco quelle che ipotizzano un trasloco nella Major League soccer statunitense che ovviamente metterebbe fine alla carriera ad alto livello (e verosimilmente in Nazionale) del numero 24. Qualche rumors, infine, circola sulla Roma di Mourinho, ammesso che il portoghese l’anno prossimo sia ancora sulla panchina giallorossa, e nuovamente sul Milan. Grande attenzione va data proprio ai rossoneri, sotto l’aspetto tattico e dell’idea di gioco la squadra ideale per Insigne.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, flop a centrocampo: cessione già a gennaio

LEGGI ANCHE >>> Milan-Inter, caos sui rigori: “Giustificati dalla superbia”

Calciomercato Milan, i dettagli del possibile accordo con Insigne

Il ciclo Ibrahimovic potrebbe chiudersi alla fine di questa annata e così il club targato Elliott potrebbe aver bisogno di un nuovo leader o perlomeno di un nuovo punto di riferimento. Avuto il via libera, Maldini potrebbe offrire a Insigne un contratto biennale da 5,5 milioni di euro netti con opzione per una terza stagione.

A.R.