Juventus, intrigo internazionale a tre: doppio bomber a gennaio

La Juventus intende rinforzarsi soprattutto per quanto riguarda il fronte offensivo: nel mirino i migliori attaccanti d’Europa

Saranno settimane intense in casa bianconera per cercare di arrivare ad un attaccante di assoluto livello nella sessione invernale di calciomercato. La Juventus è sempre alla ricerca di un profilo interessante.

Un intreccio davvero da urlo per la Juventus con le altre due big della Premier League, come Arsenal e Manchester City. Come svelato dal tabloid inglese “Daily Mirror”, Guardiola avrebbe messo nel mirino l’attaccante francese dei “Gunners”, Alexandre Lacazette, visto che il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022. Il suo addio è ormai alle porte con l’Arsenal che vorrebbe a tutti i costi l’attaccante serbo della Fiorentina, Dusan Vlahovic, che a sua volta non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con la società viola.

Calciomercato Juventus, assalto in casa Manchester City

In questo giro di affari, anche la Juventus potrebbe approfittarne arrivando così ad uno tra gli scontenti in casa City: Gabriel Jesus o Sterling sarebbero sul punto di cambiare aria visto che hanno totalizzato pochi minuti rispetto al passato sotto la gestione di Pep Guardiola.

Un giro di affari davvero importante in vista della sessione invernale di calciomercato. L’Arsenal ha già puntato da tempo Dusan Vlahovic: il futuro del centravanti serbo sarà lontano da Firenze. La Juventus preferirebbe Gabriel Jesus, ma anche Sterling è sul punto di andare via visto che ha giocato meno dell’attaccante brasiliano.

Un triplo affare internazionale per quanto riguarda le big d’Europa con la Juventus che continua ad osservare da vicino quello che succede in vista di gennaio.