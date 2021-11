La Juve trova squadra a Kulusevski: super scambio in Premier

Kulusevski non è entrato nelle grazie di Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus avrebbe già dato il via libera alla cessione del talento svedese

Kulusevski con la valigia. Il talento svedese ha deluso in bianconero non riuscendo in questi mesi ad entrare nelle grazie di Allegri. A quanto pare il tecnico della Juventus ha già dato il via libera alla sua cessione, che può avvenire nel prossimo calciomercato invernale. A tal proposito si parla ora di un possibile super scambio in Premier.

Il classe 2000 è uno dei meno impiegati della rosa (422′ in tutto) e, per l’appunto, uno di quelli che può salutare già a gennaio. Il futuro dell’ex Parma e Atalanta potrebbe essere in Premier League, ma non al Tottenham di Paratici e Conte, bensì al Manchester United di Cristiano Ronaldo col quale aveva instaurato un ottimo rapporto. C’è l’idea di un super scambio, che possono portare avanti degli intermediari di fiducia, tra Kulusevski e un calciatore di grandissimo talento però ai margini della formazione di Solskjaer: Anthony Martial, tra i calciatori meno utilizzati (appena 156′) nei principali campionati europei.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, doppio sacrificio per il colpo in Premier: ci pensa Mendes

Calciomercato Juventus, Martial-Kulusevski scambio di prestiti

Il 25enne francese è fin dai tempi di Marotta sul taccuino dei bianconeri, oggi è un calciatore da ‘ricostruire’ oltre che rivitalizzare visto il periodo buio in Inghilterra. Allo stesso tempo, però, rappresenta una grande occasione di mercato per rinforzare un attacco che si basa troppo sull’estemporaneità di Dybala, ancor più dietro uno scambio che almeno inizialmente sarebbe sulla base del prestito, coi ‘Red Devils’ che darebbero un sostanzioso contributo al pagamento dell’ingaggio (circa 15 milioni) del classe ’95 nativo di Massy.

LEGGI ANCHE >>> Il Milan corre ai ripari per il post Romagnoli: idea in Serie A

Juve e United potrebbero comunque aggiungere dei diritti di riscatto, intorno ai 28-30 milioni per Kulusevski e sui 35-38 per Martial.

A.R.