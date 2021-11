Juventus, flop a centrocampo: cessione già a gennaio

Adrien Rabiot sta deludendo in questo avvio di stagione e può lasciare la Juventus nei prossimi mesi: spuntano due club

La nuova stagione di Rabiot non è iniziata nel migliore dei modi. Il francese è stato prima punzecchiato da Allegri negli scorsi giorni e poi ha deluso anche nella gara di sabato contro la Fiorentina. Il suo rendimento è al di sotto delle aspettative e infatti in queste settimane lo avrebbe superato nelle gerarchie anche Weston McKennie.

Calciomercato Juventus, Rabiot delude: pronte le proposte per Newcastle e Aston Villa

A gennaio può essere proprio Adrien Rabiot il sacrificato a centrocampo per la Juventus. I bianconeri infatti potrebbero pensare di cederlo in caso di offerte e può essere proposto in Premier League: sulle sue tracce può esserci il Newcastle che non ha problemi di ingaggio. Ci può pensare anche il Tottenham di Fabio Paratici.

È stato il dirigente degli ‘Spurs’ a portarlo ai bianconeri due anni fa e per questo potrebbe pensare di ingaggiare Rabiot.