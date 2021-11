Dubbi sul futuro di Vlahovic: ‘scontro’ con la Fiorentina

Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora in bilico e il calciatore non è d’accordo con il club sulle tempistiche della cessione

Sono settimane decisive quelle che sta vivendo Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina che sembra essere ormai in uscita dai viola. Il suo contratto con il club di Serie A scade nell’estate del 2023 e per questo la società del presidente Commisso vuole anticipare la cessione, in modo da incassare più soldi possibili.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Inter, caos sui rigori: “Giustificati dalla superbia”

Calciomercato, scontro Fiorentina-Vlahovic: il bomber non vuole partire a gennaio

La situazione però non appare semplice in quanto il volere di Dusan Vlahovic sembra essere diverso da quello della Fiorentina. L’attaccante infatti non vorrebbe cambiare squadra già a gennaio ma la sua intenzione sembra essere quella di restare fino a giugno con i viola per poi trasferirsi alla Juventus o Al Tottenham.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, intrigo internazionale a tre: doppio bomber a gennaio

Il club però non sembra condividere questa sua intenzione, in quanto come detto vorrebbe provare a cederlo il prima possibile. La società sa che in futuro non potrà fare affidamento su Vlahovic e per questo vuole iniziare a programmare da subito le prossime annate sistemando il reparto avanzato.

LEGGI ANCHE >>> La Juve trova squadra a Kulusevski: super scambio in Premier

La Fiorentina non vuole tenere un calciatore in uscita e soprattutto non vuole che arrivi a un anno dalla scadenza del contratto in quanto il prezzo si ridurrebbe.