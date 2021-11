Calciomercato, nuova occasione per Gattuso: sfida con Gerrard

Gennaro Gattuso cerca una nuova panchina e potrebbe esserci una nuova occasione per lui: lotta con Gerrard e non solo

Gennaro Gattuso è ancora alla ricerca della panchina giusta per rilanciarsi dopo l’esperienza con il Napoli. Dopo due anni con i partenopei, il tecnico aveva accettato la proposta della Fiorentina la scorsa estate ma di fatto la sua esperienza con i viola non è mai iniziata perché è durata appena pochi giorni nel mese di giugno.

Calciomercato, per Gattuso spunta l’occasione Aston Villa

Al momento non ci sono nuove chiamante per Gennaro Gattuso ma si attende qualche svolta nei vari club per tornare in panchina. Una nuova occasione potrebbe spuntare dall’Inghilterra, dove nelle ultime ore l’Aston Villa ha esonerato il tecnico Smith dopo la sconfitta di venerdì scorso contro il Southampton.

Per rimpiazzarlo dunque nel mirino potrebbe esserci anche Gattuso ma chiaramente non solo lui. L’ex Napoli e Milan infatti dovrà cercare di battere la concorrenza di Steven Gerrard che è seguito dal club così come Hasenhuttl.

L’Aston Villa dunque cerca un nuovo allenatore e Gennaro Gattuso potrebbe essere nel mirino: nelle prossime ore arriverà la decisione del club inglese.