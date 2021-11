Newcastle, UFFICIALE il nuovo tecnico | Contratto fino al 2024

Il ricchissimo club di Premier League, ultimo in classifica dopo il disastroso avvio di stagione, ha scelto il tecnico del presente e del futuro: accordo fino al 2024

Il Newcastle ha deciso: dopo l’esonero di Steve Bruce, caldeggiato con insistenza dalla piazza, la squadra era stata affidata al tecnico ad interim Greame Jones. Il quale però, com’era facilmente presumibile, ha avuto vita breve. Nelle ultime ore i Magpies hanno infatti annunciato il nome del nuovo manager.

Appurate le difficoltà di arrivare ad Unai Emery – il tecnico non ha mostrato interesse a lasciare il Villarreal in un momento così caldo della stagione – e incassata la decisione di Antonio Conte di accasarsi al Tottenham, il club bianconero ha virato su un giovane emergente, già bandiera del Bournemouth.

Newcastle, ufficiale il nuovo tecnico Eddie Howe

“Siamo lieti di confermare la nomina di Eddie Howe come nuovo capo allenatore del club”, si legge nel comunicato ufficiale emesso sul sito della società inglese .

“Il 43enne arriva a Tyneside dopo aver lasciato l’AFC Bournemouth la scorsa estate, ponendo fine a un lungo periodo con i Cherries come giocatore e allenatore di successo”, si legge nella nota. “Oltre ad accumulare più di 300 presenze senior per la squadra della costa meridionale come giocatore, ha anche la particolarità di aver allenato il Bournemouth attraverso tutti e quattro i livelli del calcio inglese, culminando in cinque anni in Premier League tra il 2015 e il 2020″, conclude il club britannico.