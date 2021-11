Antonio Conte è tornato in panchina e ha scelto quella del Tottenham: l’ex Inter per rinforzare gli ‘Spurs’ punta il mirino sul Milan

Il giorno del derby di Milano è arrivato e questa sera Milan e Inter si giocano molto di più della supremazia cittadina. Infatti i rossoneri vogliono consolidare il primo posto, mentre i nerazzurri vogliono rilanciarsi nella corsa scudetto.

Nel frattempo proprio un ex Inter, Antonio Conte, che è appena approdato sulla panchina del Tottenham al posto di Nuno Espirito Santo, punta il mirino sul Milan. L’obiettivo non sarebbe solo Frank Kessie.

Sirene dalla Premier per il Milan: Conte punta il mirino su due rossoneri

In casa Milan la situazione più urgente continua a riguardare i contratti in scadenza. I rossoneri sono già rimasti scottati dagli addii in estate di Calhanoglu e Donnarumma a parametro zero, ma ora altri calciatori sono in scadenza. A voler approfittare di questa situazione potrebbe essere Antonio Conte, ex tecnico dell’Inter e attuale allenatore del Tottenham.

Infatti, secondo quanto riportato da ’90min.com’, gli ‘Spurs’ avrebbero puntato il mirino su Frank Kessie, centrocampista con contratto in scadenza a giugno 2022, e non solo. Infatti anche Alessio Romagnoli sarebbe uno degli osservati speciali di Antonio Conte, visto che anche lui è in scadenza con il Milan. Dunque sirene dalla Premier League per il Milan, che rischia di vedere altri due addii a titolo gratuito.