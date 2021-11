Juventus-Manchester United, scambio tra ‘indesiderati’: i dettagli

Nel calciomercato di gennaio possibile nuovo affare sull’asse Torino-Manchester. Scambio di esuberi tra la Juventus e lo United targato Cristiano Ronaldo

Juventus e Manchester United potrebbero tornare a fare affari insieme nel prossimo calciomercato di gennaio, solo qualche mese dopo insomma l’operazione Cristiano Ronaldo che ai bianconeri ha portato solo dei benefici di natura economica.

Bianconeri e ‘Red Devils’ di nuovo seduti attorno allo stesso tavolo, seppur virtuale, per quello che si potrebbe tranquillamente definire uno scambio tra ‘indesiderati’. Ovvero tra calciatori non rientranti nei piani di Massimiliano Allegri e Ole Gunnar Solskjaer, specie quest’ultimo ‘sopravvisuto’ a un ciclo terribile che vide avvicinarsi di molto alla panchina il nostro Antonio Conte, poi approdato al Tottenham. Il parere di Sir Alex Ferguson, che da quelle parti è come il padreterno, sarebbe stato decisivo per il non esonero del tecnico norvegese comunque di par suo già blindatissimo da un contratto fino al 2024. Blindatissimo è anche il livornese col suo quadriennale da 9 milioni a stagione, ma questa è un’altra storia. Tornando all’altra, i protagonisti sono due: Aaron Ramsey e Nemanja Matic.

La Juventus tratta da tempo con gli agenti del gallese, un esubero certificato, per la risoluzione del contratto da 7 e passa milioni in scadenza a giugno 2023. L’ostacolo enorme è rappresentato dalla buonuscita, che il club presieduto da Andrea Agnelli non vorrebbe elargire e che invece l’entourage del classe ’90 pretende in virtù del fatto che da qui alla naturale fine del contratto nelle tasche del suo assistito finirebbero oltre 10 milioni di euro. Ecco perché per l’ex Arsenal la risoluzione può avere un senso solo con una buonuscita. In questo impasse si potrebbero infilare degli intermediari più o meno vicini alla Juve e allo United, mettendo sul tavolo una idea di scambio alla pari, con plusvalenze annesse tra Ramsey e l’esubero degli inglesi (in cui milita anche l’altro grande ex Pogba), per l’appunto Matic.

Calciomercato Juventus, il ‘gradimento’ di Allegri a Ramsey-Matic

Matic guadagna quanto Ramsey ed è in scadenza ugualmente nel 2023. Per risparmiare un po’ lato ingaggio, i bianconeri potrebbero offrirgli un contratto fino a giugno 2024 con ‘spalmatura’ dei suoi emolumenti. Il 34enne può essere molto gradito ad Allegri, il quale come noto vuole fin dall’estate scorsa un giocatore di esperienza bravo a protezione della difesa. L’ex Chelsea, pur essendo a fine carriera, corrisponde in pieno all’identikit.

