CMWEB | Rinnovo Brozovic, ancora distanza con l’Inter: le ultime

Il rinnovo di Nicolò Barella è davvero ad un passo, manca soltanto l’annuncio ufficiale: ora c’è distanza per quello di Brozovic, le ultime

Dopo il rinnovo contrattuale di Nicolò Barella, l’Inter starebbe pensando anche a quello di Marcelo Brozovic. C’è distanza tra le parti al momento visto che non ci sarebbe un accordo al principio.

Come svelato dalla redazione di “Calciomercatoweb.it” al momento l’Inter è in fase di stallo per capire le prossime mosse dell’entourage del giocatore: se accetta i 5-6 milioni annui, arriverà la firma del croato, altrimenti andrà in scadenza. Lo stesso centrocampista nerazzurro ha ormai tante offerte delle big d’Europa, alla pari se non superiori. L’accordo potrebbe sempre arrivare, ma resta complicato: una situazione completamente diversa rispetto a Lautaro e Barella.

Calciomercato Inter, Brozovic rinnovo in stand by

Inoltre, l’entourage del giocatore vorrebbe anche un contratto più lungo, un quadriennale, mentre Marotta si è spinto non oltre il 2024. Tra la sosta e il ritorno in campo dopo le Nazionali ci sarà un nuovo incontro.

Nell’ultima sfida di Champions League lo stesso Brozovic è tornato al gol in Champions League con un’azione da applausi. Ora l’obiettivo resta la qualificazione al prossimo turnro della massima competizione europea.

L’Inter continua a lavorare in vista del futuro per i rinnovi contrattuali dei nerazzurri per risolvere definitivamente la questione.

