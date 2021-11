Juventus, rinnovo Bernardeschi e non solo: doppia mossa di Raiola

Mino Raiola propone un rinforzo alla Juventus collegato al rinnovo di Bernardeschi

La Juventus continua a vincere in Champions League e con il successo di ieri ottiene l’accesso agli ottavi con due giornate di anticipo. Percorso non altrettanto positivo in campionato dove la squadra di Allegri dovrà subito cambiare marcia.

Intanto la società lavora anche in chiave mercato e sta valutando la situazione legata a Federico Bernardeschi. Il campione d’Europa ha un contratto in scadenza a giugno 2022. Il rinnovo non è ancora arrivato ma l’ex Fiorentina è un pupillo di Allegri che conta molto su di lui. Ecco perché la società ha intenzione di spingere per il rinnovo e Mino Raiola potrebbe acconsentire. Lo stesso Raiola, però, ha una strategia che collega il rinnovo di Bernardeschi ad un altro affare di mercato.

Raiola spinge Romagnoli alla Juventus

Raiola accetterebbe anche un rinnovo di Bernardeschi ad una cifra più bassa, a condizione che la Juventus ingaggi Alessio Romagnoli. Il difensore ex Roma non è più una prima scelta al Milan dopo il riscatto di Tomori in estate.

Considerando l’età di Chiellini e Bonucci e le sirene di mercato che coinvolgono De Ligt, la ‘Vecchia Signora’ ha bisogno di un rinforzo in difesa e Romagnoli potrebbe soddisfare le esigenze del club bianconero. Si tratterebbe di un colpo a costo zero, considerando il contratto in scadenza del difensore rossonero.