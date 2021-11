Calciomercato Juventus, offerta di scambio | La reazione di Spalletti

La Juventus pensa sempre a colpi suggestivi per rinforzare il reparto offensivo: la risposta di Luciano Spalletti per l’idea

La voglia di tornare emergere è davvero tanta in casa Juventus. Colpi entusiasmanti in casa bianconera per essere nuovamente protagonista anche in campo europeo.

La Juventus vuole tornare a splendere di luce propria dopo alcune stagioni vissute tra alti e bassi. Il club bianconero è sempre alla ricerca di profili super interessanti in vista dei prossimi mesi. Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Fabian Ruiz ha il contratto in scadenza nel giugno 2023, ma per lo spagnolo ancora non si parla di rinnovo. Sulle sue tracce ci sarebbero anche altri club prestigiosi, tra cui il Real Madrid con Carlo Ancelotti che ha sempre apprezzato le qualità dell’ex Betis.

Calciomercato Juventus, scambio per Fabian Ruiz

L’idea sarebbe quella di uno scambio suggestivo con il Napoli inserendo nella trattativa anche i possibili cartellini di Arthur e Rabiot, pronti a salutare il club bianconero. La risposta di Luciano Spalletti in tal senso è stata subito negativa: il suo gioco passa dai piedi di Fabian Ruiz, che è tornato a mettere a segno anche gol importanti.

Il centrocampista spagnolo è diventato l’uomo in più insieme ad Anguissa formando una diga nella zona centrale del campo.