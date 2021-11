Conte fa sul serio, Juventus e Inter al palo: due nomi per lo scambio

Il big di Serie A tra i preferiti di Conte per il suo Tottenham: doppia idea di scambio, Juve e Inter rischiano il ko

L’approdo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham rischia di scombussolare i piani di numerosi top club, italiani ed esteri. L’ex tecnico dell’Inter, alla guida degli ‘Spurs’, punta già i fari sul prossimo calciomercato ed i nomi in cima alla lista per la sua nuova (seconda) esperienza in Premier League, sono destinati a moltiplicarsi. In tal senso, sul taccuino di Conte e Fabio Paratici, vi è un vecchio pallino che l’ex commissario tecnico aveva già tallonato ai tempi dell’Inter.

Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, che piace all’Inter ma anche alla Juventus, e che pare destinato a diventare uno dei nomi caldissimi per il nuovo Tottenham targato Conte. Una stima mai nascosta quella dell’allenatore leccese nei confronti del forte centrocampista serbo, già accostato alle uscite durante lo scorso mercato estivo. Adesso, però, il Tottenham può fare sul serio mettendo sul piatto due pedine di valore per il gioiello allenato da Sarri.

Tottenham, Conte vuole Milinkovic-Savic: doppia offerta

Milinkovic-Savic ha una valutazione di 60-70 milioni e Conte arriverebbe a sacrificare due pedine, a scelta, per accogliere il serbo al New White Hart Lane beffando Inter e Juventus.

Da un lato Steven Bergwijn, esterno olandese classe 1997 che farebbe al caso di Sarri, rinforzando l’attacco biancoceleste.

In alternativa, gli ‘Spurs’ potrebbero offrire anche Lo Celso, mediano all’occorrenza trequartista che colmerebbe il buco lasciato dall’ex Genk.