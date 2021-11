Scambio a sorpresa, il PSG teme Conte: addio Milan

Un addio già a gennaio: Conte ci prova, il PSG accelera e prepara l’offerta al Milan di Pioli

La discussa vittoria sulla Roma è ormai alle spalle ed il Milan di Stefano Pioli è già orientato al Derby della Madonnina. Uno scontro per il vertice con il Napoli spettatore interessato, in una classifica che può ancora regalare numerose sorprese ai rossoneri. Dal calcio giocato al calciomercato, per il ‘Diavolo’ potrebbe prospettarsi un’operazione in uscita già nella prossima sessione invernale di mercato. Si tratta di Franck Kessie, per il quale il Milan sta provando a trattare un rinnovo che stenta ad arrivare.

LEGGI ANCHE >>>Roma-Milan, Pinto a freddo: “Giudizi diversi degli arbitri”

La partenza dell’ivoriano, che piace a mezza Europa, rischia di vedere uno scenario fino ad ora inatteso per la società di via Aldo Rossi. A Kessie ha pensato e pensa tutt’ora il PSG che, tuttavia, dovrà fare i conti con il Tottenham. Gli ‘Spurs’, annunciato ufficialmente Conte, sono interessati all’ex atalantino: ecco il piano dei francese e l’offerta al Milan.

LEGGI ANCHE >>>Roma-Milan, bocciatura pesante in diretta: “Malissimo”

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Milan, addio Kessie: scambio con il PSG

Conte ed il Tottenham ‘spaventano’ il PSG che è quindi pronto ad accelerare e già in vista di gennaio, tentare l’assalto a Franck Kessie.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Sul piatto il cartellino di Leandro Paredes, accostato ai rossoneri in passato e che rimpiazzerebbe l’ivoriano nello scacchiere tattico di Pioli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Brekalo ha stregato il Milan: ecco come può arrivare

Situazione dunque in divenire, Leonardo all’assalto del centrocampista: l’offerta al ‘Diavolo’ può sbaragliare la concorrenza.