Crisi Juventus, attacco in diretta: “Più scarsa di quella di Delneri”

Un durissimo attacco nei confronti della Juventus di Massimiliano Allegri, in piena crisi di risultati: ecco lo scomodo paragone



Quella che sta vivendo la Juventus è una situazione decisamente delicata dalla quale, al momento, pare difficile vedere una via d’uscita. Allegri, dopo il doppio ko contro Sassuolo prima ed Hellas Verona poi, deve trovare una soluzione alla crisi sempre più nera nella quale è sprofondata la ‘Vecchia Signora’. In attesa di tornare in campo per la difficile sfida di campionato contro la Fiorentina, arrivano numerose critiche sul tecnico livornese e la squadra bianconera. In tal senso, nelle ultime ore, si è aggiunta anche quella di un grande ex juventino che ha paragonato l’attuale Juventus a quella di Luigi Delneri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Paratici torna alla carica: doppio ‘scippo’ a Juventus e Inter

Si tratta di Claudio Marchisio che non ha risparmiato una dura analisi alla rosa bianconera alla quale ha fatto eco quella del giornalista de ‘Il Corriere della Sera’ Stefano Agresti intervenuto in diretta ai microfoni di ‘Radio Radio’. “Le parole di Marchisio? La Juventus di oggi è più scarsa di quella di Delneri“, ha tuonato il giornalista.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, addio e colpo a gennaio: anticipato Marotta

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Juventus, attacco totale: “È preoccupante”

Agresti ha poi rincarato la dose non risparmiando la squadra allenata adesso da Massimiliano Allegri.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

“Al di là delle differenze con quell’epoca, la squadra è entrata in un tunnel da cui fatica ad uscire”.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, da Allegri alla squadra: “Mediocrità sconfortante”

Il giornalista ha concluso: “Anche a livello dirigenziale la situazione è preoccupante, con tutti i cambiamenti a livello di allenatori ma non solo”.