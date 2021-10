Juventus, da Allegri alla squadra: “Mediocrità sconfortante”

Il pesante ko contro l’Hellas Verona apre non poche crepe in casa Juventus: durissimo attacco a Massimiliano Allegri e non solo

Un momento decisamente complesso quello che la Juventus di Allegri sta vivendo nelle ultime settimane. Il ko con il Sassuolo, prestazioni deludenti ed anche, infine, l’inattesa sconfitta contro l’Hellas Verona dell’ex bianconero Tudor. Ecco quindi che Massimiliano Allegri è finito al centro di feroci critiche per quanto costruito fino ad ora con la squadra bianconera: in tal senso, il giornalista e direttore di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani ha lanciato dei messaggi significativi diretti proprio al tecnico toscano.

Ravezzani ha detto la sua, su Twitter, non risparmiando le critiche sia ad Allegri che alla rosa della Juventus, considerata in diverse situazioni non all’altezza dal noto giornalista: “I problemi della Juve sono molteplici, partono dai limiti della squadra. Gli attaccanti, per esempio. Dybala un gol ogni 165′, Morata uno ogni 250′, Chiesa uno ogni 350′. Con medie così in attacco non vai distante”.

Juventus, Allegri nel mirino: “Andrà sempre peggio”

Un’analisi quella di Ravezzani che può preoccupare la Juventus, anche a centrocampo definito: “Di una mediocrità sconfortante”. Il giornalista si è concentrato sull’operato di Allegri.

“Una delle poche certezze nel calcio è che più cambi la squadra, peggio è. Ovvero, se tutte le volte che perdi rivoluzioni gioco e interpreti contribuirai solo a far maggiore confusione”.

Infine, un messaggio diretto proprio all’allenatore della Juventus: “Allegri scelga un centrocampo e punti solo su quello. O andrà sempre peggio”.