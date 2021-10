Milan, svolta Ibrahimovic: annuncio bomba dello svedese

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic torna a parlare e come al solito non è banale: dichiarazioni sorprendenti quelle del gigante rossonero

Una stagione sorprendente quella che il Milan di Stefano Pioli sta vivendo. Dopo 10 giornate di Serie A, i rossoneri sono in vetta alla classifica alla pari con il Napoli e vogliono continuare a stupire da qui a fine campionato. Un ruolino di marcia che ha, tuttavia, visto l’assenza in buona parte della prima parte della stagione di Zlatan Ibrahimovic. Il bomber svedese ha da poco compiuto 40 anni e i guai fisici ne stanno limitando l’utilizzo da parte di Pioli.

In tal senso, il gigante di Malmoe, ha rilasciato un’intervista a ‘Telefoot’ nella quale parla, tra i diversi temi, del suo futuro. La punta ex Inter e Juventus, alla domanda se esistesse un calciatore simile allo svedese, ha risposto in tono di sfida: “No, non c’è nessuno. C’è un solo Zlatan“. La punta ha infine detto la sua sulla corsa scudetto che, come anticipato, sta vedendo grande protagonista proprio il suo Milan.

Milan-Ibrahimovic, ipotesi addio: l’annuncio dello svedese

“Scudetto? Bisogna crederci. Dobbiamo lavorare, fare sacrifici e crederci: queste sono le parole chiave. Puoi essere chi vuoi, ma non significa che così raggiungerai i tuoi obiettivi”.

Parole poi che lasciano di stucco i tifosi del ‘Diavolo’ con Ibra che non esclude l’addio al Milan nelle future sessioni di calciomercato.

“Se sarà il Milan la mia ultima squadra? Non ne sono sicuro… Vorrei giocare finchè posso, se decidono di mandarmi via quando sento che posso ancora andare avanti, allora continuerò”.