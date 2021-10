80 milioni di euro: Leonardo fa lo ‘scherzetto’ alla Juventus

L’ingresso in scena del Paris Saint-Germain non ci voleva proprio per la Juventus. Affare da 80 milioni più 7 milioni netti l’anno: bianconeri messi all’angolo

Il club più attivo sul calciomercato? Naturalmente il Paris Saint-Germain. Attivo sui prossimi parametri zero della nostra Serie A, da Kessie a Brozovic in scadenza di contratto con Milan e Inter, ma anche sul meglio che offre in quanto a talento il panorama calcistico europeo. Italiano in particolare, considerato che il Ds dei parigini è sempre lui: Leonardo Nascimento de Araújo, noto semplicemente come Leonardo.

A proposito di talenti, la ‘vittima’ di Leonardo e dei qatarioti rischia di essere la Juventus. Già, perché rumors di mercato parlano di assalto con vagonata di milioni nientemeno che a Dusan Vlahovic. Kylian Mbappe è destinato a traslocare ‘gratis’ al Real Madrid, Mauro Icardi da qualche altra parte – magari proprio alla corte di Allegri – per una trentina di milioni, così il Psg si muove in anticipo per una super punta giovane e di enorme prospettiva. Appunto, per il serbo che ha rotto con la Fiorentina dopo il rifiuto dell’ultima offerta di rinnovo del contratto (in scadenza nel 2023) e che la Juve ha scelto per rinforzare l’attacco rimasto orfano di un vero ‘sostituto’ di Cristiano Ronaldo.

In vista della prossima estate le intenzioni dei transalpini sarebbero serissime: per il cartellino del classe 2000 potrebbero arrivare a 80 milioni di euro – la goduria di Commisso, anche nel non vederlo andare alla Juve, non sarebbe misurabile – mentre per l’ex Partizan Belgrado sarebbe pronto un contrattone quinquennale da 7 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato, niente Vlahovic: la Juve non può competere col Psg

A quelle cifre, specie gli 80 milioni per il cartellino, la Juve attuale non può arrivare, per cui l’assalto parigino a Vlahovic ha ottime chance di andare in porto a meno di ingressi in scena di altri top club del Vecchio Continente.

A.R.