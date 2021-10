Pirlo torna in Serie A: il primo colpo è targato Juventus

Genoa in crisi in Serie A. In caso di sconfitta con il tot potrebbe saltare Ballardini. Il suo sostituto ha pronto il colpo per gennaio

Il Genoa non ha cominciato la stagione nel migliore dei modi. Dopo dieci giornate, i rossoblu sono fermi a sette punti in piena zona retrocessione. Nell’undicesimo turno, sono attesi dal Venezia: un vero crocevia per la panchina di Ballardini.

Nel caso in cui il Genoa non dovesse fare punti contro il Venezia, non è escluso che la proprietà possa esonerare Davide Ballardini. Il possibile sostituto è Andrea Pirlo, attualmente senza squadra dopo la prima stagione da allenatore sulla panchina della Juve, dove ha trionfato in Supercoppa Italiana e Coppa Italia.

Genoa, il primo colpo di Pirlo è McKennie: prestito a gennaio

L’arrivo del campione del Mondo del 2006 favorirebbe un’operazione in entrata in casa Genoa: McKennie dalla Juve. Il texano ha raccolto 46 presenze e sei reti con Pirlo sulla panchina bianconera.

La proprietà americana del Grifone è sulle tracce di un centrocampista per il prossimo mercato di gennaio. L’arrivo di McKennie, connazionale, sarebbe il primo colpo da regalare ai tifosi.