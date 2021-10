Juventus, pugno duro Allegri: squadra in ritiro fino a sabato

Allegri richiama il gruppo alla compattezza: Juventus in ritiro fino alla prossima di campionato

Inizio di campionato da dimenticare per la Juventus, sconfitta anche ieri nell’anticipo in casa dell’Hellas Verona per 2-1. La ‘Vecchia Signora’ è ormai tagliata fuori dalla corsa per lo scudetto e rischia di perdere anche il treno per il quarto posto.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

I numeri dicono che la Juventus di Pirlo lo scorso anno in questo momento della stagione aveva più punti della Juve attuale. Il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri finora non ha dato i frutti sperati. Il ‘Max 2.0’ è al momento un progetto fallimentare e servirà un immediato riscatto per non peggiorare una situazione già compromessa in campionato.

Allegri si aggrappa a Dybala: squadra in ritiro fino a sabato

Lo stesso Allegri ieri nella conferenza stampa post Verona ha aperto alla possibilità di ritiro nei giorni che precedono la sfida contro lo Zenit in Champions League. Il ritiro potrebbe proseguire fino a sabato per la nuova gara di campionato come riportato da calciomercato.it. Il tecnico livornese vuole ricompattare l’ambiente, richiamando ognuno alle sue responsabilità. Un’eventuale vittoria contro lo Zenit, archiviando con netto anticipo la qualificazione agli ottavi, sarebbe il giusto punto di partenza per voltare subito pagina.

LEGGI ANCHE>>>La Juventus crolla anche a Verona: crisi nera per Allegri

Ci sarà Locatelli in mediana dal primo minuto al posto di Arthur. McKennie, a segno nelle ultime due di campionato, si candida per una maglia da titolare. Ancora incerta le presenze di Chiesa e De Ligt, mentre può trovare spazio Bernardeschi. In attacco Allegri punterà sulla coppia Dybala-Morata. Proprio l’argentino è l’unico bagliore di luce nel caos bianconero. Anche ieri è riuscito ad accendere la luce ma da solo non può certamente cambiare il destino delle partite.