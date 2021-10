La Juventus tenta il colpo in attacco: scambio e sorpasso sull’Inter

La Juventus pensa al colpo in attacco e ha scelto quale calciatore sacrificare: pronta la proposta al club di Serie A

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato e cerca delle mosse da attuare nei prossimi mesi per rinforzare la propria rosa. Per i bianconeri sembra essere sempre più in bilico la posizione di Luca Pellegrini, che è stato schierato soltanto una volta dal tecnico Massimiliano Allegri a causa dell’emergenza in difesa.

Calciomercato, Pellegrini sacrificato per arrivare a Raspadori

Il terzino sinistro potrebbe diventare un elemento di scambio nelle prossime sessioni di calciomercato. La Juventus potrebbe pensare di inserirlo nella trattativa con il Sassuolo per cercare di acquistare Giacomo Raspadori, beffando così l’Inter che è interessata all’attaccante classe 2000.

La Juventus dunque vuole inserire un suo esubero per arrivare a Raspadori e garantire maggiori alternative in attacco a mister Allegri.