Calciomercato, il Tottenham annuncia Conte: è UFFICIALE

Antonio Conte è ufficialmente il nuovo tecnico del Tottenham: ecco il comunicato degli ‘Spurs’

“Siamo lieti di annunciare la nomina di Antonio Conte come nostro nuovo allenatore, con un contratto fino al l’estate 2023 con opzione di proroga”.

Questo il breve comunicato della società inglese che dà quindi il benvenuto all’ex tecnico di Inter e Chelsea, con un contratto fino al 2023 per l’allenatore pugliese.

Antonio Conte nelle ultime settimane è stato accostato, tra i diversi club, anche al Manchester United ma ad avere la meglio è stato il Tottenham. Dopo aver allenato il Chelsea tra l’estate 2016 e quella 2018, adesso l’ex ct azzurro torna ufficialmente in Inghilterra.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021