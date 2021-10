Ultimatum per Solskjaer, Conte è pronto a tornare in Premier League: le ultime dall’Inghilterra

Il futuro di Ole Gunnar Solskjaer è appeso a un filo. L’allenatore del Manchester United dopo essere stato travolto 5-0 dal Liverpool di Klopp ha ricevuto l’ultimatum dalla società.

Domani alle 18:30 i Red Devils sono attesi dal Tottenham di Nuno Espirito Santo e qualora dovessero perdere, sarebbe certo l’esonero dell’allenatore norvegese. In pole c’è già Antonio Conte che, dopo i corteggiamenti del Newcastle, potrebbe diventare il nuovo allenatore dello United. Dopo l’ultima esperienza in Inghilterra al Chelsea, l’ex tecnico dell’Inter è pronto a tornare in Premier League.

Ultimatum per Solskjaer: Conte pronto per lo United

Secondo quanto riportato dal sito inglese ‘talkSport.com’, quella di domani sarà l’ultima chance per Solskjaer di salvare il suo incarico sulla panchina dei Red Devils, di evitare insomma l’esonero. Se pur per Antonio Conte sarebbe una novità subentrare su una panchina a stagione in corso, potrebbe firmare un contratto di due anni e mezzo con uno stipendio di 10 milioni netti l’anno. Senza dimenticare che per la prima volta in carriera si ritroverebbe ad allenare Cristiano Ronaldo.