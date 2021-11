Sanchez può andar via a gennaio: pazza idea in Spagna

Potrebbero essere gli ultimi mesi per Alexis Sanchez con la maglia dell’Inter: possibile idea dalla Spagna per il cileno

Sanchez non ha avuto continuità con l’Inter finora. Il suo rendimento è stato al di sotto del suo valore dopo l’arrivo a parametro zero. Suggestione per l’attaccante cileno in vista dei prossimi mesi.

A gennaio il sudamericano potrebbe anche dire addio all’Inter con le strade pronte a separarsi. La società nerazzurra risparmierebbe sull’ingaggio con la possibile rescissione consesuale del giocatore. Inoltre, va monitorare la situazione da Barcellona con i tre mesi di stop forzato per l’attaccante argentino, Sergio Aguero, che soffre di aritmia cardiaca.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Inter, Sanchez pronto al ritorno

Per l’ex Udinese si tratterebbe anche di un ritorno suggestivo: lo stesso giocatore dovrà rinunciare a qualcosa visti i limiti salariali del club catalano. Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane con il futuro del cileno sempre in bilico.

LEGGI ANCHE>>>Roma-Milan, caos attorno all’arbitro Maresca: decisione dell’Aia

Il suo talento è rimasto intatto, ma a causa dei numerosi infortuni non è stato capace di esperimersi così al meglio con la maglia dell’Inter che continua a credere in lui.

Alexis Sanchez sarebbe il sostituto ideale per Sergio Aguero, che improvvisamente dovrà fermarsi a causa dell’aritmia cardiaca.