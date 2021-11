Bufera attorno all’arbitro Maresca nel post Roma-Milan: ecco la decisione dell’Aia

Al termine del big match tra Roma e Milan si è scatenato il caos attorno all’arbitro Maresca per le decisioni prese durante la gara, in particolare per i due episodi da rigore, quello concesso al Milan per il contatto tra Ibanez e Ibrahimovic e quello non concesso alla Roma per il contatto tra Kjaer e Pellegrini.

In merito a questi episodi è intervenuta l’Associazione italiana arbitri (Aia) che ha giudicato insufficiente l’arbitraggio di Maresca. Anche lo stesso Mourinho al termine della partita di ieri aveva affermato di non percepire rispetto nei confronti della sua squadra. Il designatore Gianluca Rocchi ha quindi valutato che gli 11 cartellini estratti dall’arbitro Maresca fossero eccessivi e che gli episodi da rigore rappresentino un errore di valutazione.

Serie A, l’arbitro Maresca viene fermato dall’Aia

Di conseguenza l’Aia ha deciso di fermare l’arbitro Maresca per almeno un paio di turni. Gli errori durante la gara dell’Olimpico sono stati riconosciuti, nonostante nessuno dell’associazione italiana arbitri abbia parlato. La decisione di sospendere Maresca per un paio di turni è, però, un segnale significativo.