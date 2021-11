Piovono critiche su Mourinho: duro ‘attacco’ in diretta

La Roma esce sconfitta dal big match contro il Milan e piovono critiche per il tecnico giallorosso José Mourinho: ‘attacco’ in diretta

Ancora non arrivano i tre punti in un big match per la Roma in questa stagione. Infatti i giallorossi dopo aver perso il derby contro la Lazio e a Torino contro la Juventus, escono sconfitti anche dalla partita contro il Milan, seppur con mille polemiche.

Un inizio di stagione per José Mourinho sulla panchina della Roma abbastanza deludente, e ovviamente iniziano a piovere critiche per il tecnico portoghese. L’attacco nei confronti di Mourinho, all’indomani di Roma-Milan e del discusso arbitraggio di Maresca, arriva in diretta ai microfoni di ‘Radio Radio’ da parte del giornalista Stefano Agresti che afferma:

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

“Il caso della Roma è Mourinho, ha svalutato anche il patrimonio della squadra. Credo che sia imbarazzante quello che sta facendo con i giallorossi. Non ricordo un comportamento del genere da parte di un allenatore. Le sue ultime esperienze sono state fallimentari ovunque”.