Conte al Tottenham: i primi due acquisti potrebbero essere nerazzurri

Conte è ormai ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Tottenham: due nerazzurri tra le prime richieste sul mercato

Nuno Espirito Santo non è più l’allenatore del Tottenham. Il club inglese ha comunicato l’esonero del tecnico dopo il pesante ko casalingo contro il Manchester United.

Gli Spurs sono attualmente ottavi in Premier League e reduci da due sconfitte consecutive, e addirittura terzi nel girone di Conference League e a rischio eliminazione dalla terza competizione europea. Paratici e la società londinese hanno così deciso di cambiare la guida tecnica: in pole per la successione del portoghese c’è Antonio Conte. Già vicino nella scorsa settimana al Manchester United, l’ex Inter e Juve potrebbe ripartire dal Tottenham. Ecco le prime richieste sul mercato.

Calciomercato Inter, Conte al Tottenham spaventa anche i nerazzurri

In caso di arrivo sulla panchina del Tottenham, le prime richieste di Conte sul calciomercato potrebbero essere due suoi ex giocatori all’Inter: il leader della sua difesa a tre, Stefan de Vrij, e il faro del centrocampo campione d’Italia, Marcelo Brozovic. Il croato è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo, mentre il contratto del centrale olandese scade nel 2023 e si è già parlato di possibili assalti all’ex Lazio nella prossima estate. La sua valutazione è di almeno 30 milioni di euro. Pericolo Conte, dunque, per l’Inter in caso di arrivo sulla panchina del Tottenham.