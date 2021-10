ESCLUSIVO Antinelli: “Donnarumma, mai visto una cosa del genere. Kean dal potenziale enorme, Chiesa e il Pallone d’Oro…”

Da Nations League e Svizzera a Donnarumma, Chiesa e Kean: Alessandro Antinelli, inviato ‘Rai’ per la Nazionale, in esclusiva a Calciomercatoweb.it

Dal terzo posto in Nations League alla partita dell’anno, come l’ha definita Mancini, contro la Svizzera che potrebbe qualificare gli azzurri ai prossimi Mondiali in Qatar. Ma non solo. Il ‘caso’ Donnarumma, Chiesa e l’attacco del futuro: Alessandro Antinelli, inviato di ‘Rai Sport’ al seguito della Nazionale italiana, parla in esclusiva a Calciomercatoweb.it. Ecco le dichiarazioni del giornalista.

Spagna e Belgio: come ha ritrovato la prima Italia campione d’Europa, più consapevole o “appagata”? Che clima si respirava a Coverciano?

“Dopo una ripartenza complessa, normale a seguito di una grande vittoria, ho rivisto l’Italia di Wembley. Con la Spagna è una partita difficile da giudicare, perché per metà l’abbiano giocata in 10. Loro sul piano del palleggio restano superiori, ma ho la sensazione che rispetto alla semifinale europea ci siamo avvicinati. Col Belgio abbiamo ribadito la nostra superiorità e non era semplice dopo il ko con la Spagna. Nessuno è appagato a Coverciano, solo ora siamo diventati la squadra da battere“.

Mancini ha definito la sfida alla Svizzera come la partita dell’anno: l’incubo del 2018 rischia di influenzare gli azzurri? Su quale aspetto dovrà lavorare maggiormente il ct?

“L’Italia non giocherà mai per il pareggio con la Svizzera anche se potrebbe bastarci. Mi fido di Capitan Chiellini, li batteremo e chiuderemo il discorso. Siamo superiori. Speriamo di arrivare allo scontro diretto con tutti i giocatori azzurrabili sani e a disposizione“.

Passando ai singoli: l’ha convinta l’esperimento di Bernardeschi falso nove? O Immobile e Belotti sono ancora imprescindibili?

“È necessario cercare un piano B. Io credo che rivedremo Immobile e Belotti. Ma non escluderei per il futuro un tridente rotante con in campo tre fra Berardi, Zaniolo, Chiesa e Insigne“.

Chiesa è senza dubbio il giocatore del momento. C’è già chi parla di futuro Pallone d’Oro: ha tutte le carte in regola per diventare un calciatore di questo status?

“Chiesa in questo momento è il miglior attaccante italiano. L’Europeo lo ha portato ad uno status superiore. Se continua a giocare da punta nella Juve può segnare molto e crescere in consapevolezza“.

Che idea si è fatto sui fischi a Donnarumma e le relative polemiche? Avendola vissuta in prima persona a San Siro, si respirava un clima così pesante nei suoi confronti?

“Donnarumma è stato un tema anche social violentissimo. Non mi ero reso conto che l’odio di alcuni milanisti verso di lui fosse così grande. Cose del genere in Nazionale in una partita in casa io non le avevo mai viste. Non è stato un bello spettacolo“.

Infine sui giovani attaccanti emergenti: chi ritiene tra i vari Kean, Raspadori, Lucca quello con più potenziale per diventare il titolare del futuro?

“Io credo che Kean abbia un potenziale enorme. Non si spiegherebbe altrimenti quello che ha fatto nel PSG l’anno scorso. Non credo sia una punta centrale, partendo da esterno può dare di più. Credo sia giusto trovargli una collocazione che lo metta nelle condizioni di rendere al massimo. Ha una facilità nel fare gol incredibile. Va sfruttata“.