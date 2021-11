Allegri nel mirino, che attacco: “Dorme tranquillo, ecco cosa manca”

Massimiliano Allegri dovrà trovare una soluzione in poco tempo. Due sconfitte consecutive per la Juventus, la terza in totale

La Juventus non riesce più a vincere. Due sconfitte consecutive per la compagine bianconera che sarà impegnata nuovamente in Champions contro lo Zenit. Allegri vuole dimenticare in fretta la sconfitta contro l’Hellas Verona ipotecando il passaggio al prossimo turno in campo internazionale.

Lo stesso allenatore livornese è stato criticato aspramente per le sue scelte e per la gestione degli uomini a disposizione. Tre sconfitte dopo le prime 10 giornate di Serie A sono davvero tante per una squadra blasonata come quella bianconera.

Lo stesso Fernando Orsi ai microfoni di Radio Radio ha svelato il suo punto di vista sull’inizio di campionato della Juventus: “Qualche riflessione sull’allenatore bisognerà cominciare a farla. È tornato a 9 milioni di euro all’anno, secondo me dorme bene e tranquillo, alla Juventus devi avere la cattiveria tutti i giorni”.

Inoltre, ha aggiunto: “E la squadra sta mancando proprio in questo, rispecchia il tecnico. Ad Allegri si sta perdonando quello che a Sarri e Pirlo non è stato mai perdonato neanche alla prima giornata”.

Sabato prossimo altra sfida da urlo con il big match contro la Fiorentina, che lo scorso anno ha sbancato l’Allianz (0-3) ed ora vuole ripetersi.