Conte torna in panchina: si avvicina la firma in Premier League

Svolta a un passo per Antonio Conte: il top club ha esonerato ufficialmente l’allenatore ed è pronto ad accogliere il tecnico italiano

Dopo un’estate di discussioni è in arrivo la svolta per Antonio Conte, che è pronto a rilanciarsi su una nuova panchina. Nelle ultime ore il Tottenham ha esonerato ufficialmente Espirito Santo e ora avrebbe deciso di optare proprio per l’ex Inter e Juventus per la propria panchina. I soli 15 punti conquistati fin qui hanno portato la società a dare una scossa e Fabio Paratici si appresta a trovare nuovamente Antonio Conte nel suo percorso.

LEGGI ANCHE >>> Bufera su Allegri: “Non piace a tutti alla Juventus”

Tottenham, UFFICIALE l’esonero di Espirito Santo: si avvicina Conte

Il tecnico salentino dunque è pronto a ripartire e vivere la seconda esperienza in Premier League dopo quella con il Chelsea di qualche anno fa. Con i ‘Blues’ è riuscito anche a vincere il campionato e in ogni squadra in cui è andato ha sempre lasciato il segno. Ora è pronta una sfida delicata con il Tottenham, la prima così importante che arriva a stagione in corso. Conte infatti ha sempre preferito partire in estate con le proprie squadre ma questa volta, dopo l’addio con l’Inter, è rimasto senza panchina e per questo è pronto ad accettare un nuovo impegno anche tre mesi dopo l’inizio della stagione.