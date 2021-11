Juventus, bufera su Allegri: “Difesa e centrocampo, manca tutto”

La Juventus lavora per ricompattarsi dopo un avvio difficile e c’è un’analisi relativa ai possibili problemi avuti fin qui

La Juventus non vive un momento semplice e sta cercando di rialzarsi dopo i due ko consecutivi rispettivamente contro Sassuolo e Verona. La società ha deciso di programmare un ritiro fino a sabato prossimo per provare a dare una scossa e ricompattare il gruppo che fin qui sta giocando al di sotto delle proprie potenzialità.

Juventus, l’atteggiamento di Allegri non piace a tutta la squadra. Tardelli: “Nessuno ha idee a centrocampo”

Il ‘Corriere della Sera’ inoltre parla del solo Chiesa che è l’unico ad aver alzato il proprio valore nella rosa della Juventus in questi ultimi anni. A quanto pare, poi, l’atteggiamento di Allegri non sembrerebbe piacere a tutti e per questo negli scorsi giorni capitan Chiellini ha invocato l’unità di intenti.

Intervenuto ai microfoni del ‘Corriere della Sera’, Marco Tardelli ha detto la sua riguardo ciò che manca a questa Juventus: “Quello che è sempre mancato alla Juventus, il centrocampo, non c’è nessuno che ha idee. E in questo momento manca anche la difesa. L’ho fatto anche io il ritiro, mi è capitato. Utile? Per ritrovarsi sì, dipende da come se ne esce fuori. Rispetto al passato è sicuramente più complicato”.

Dunque un momento delicato per la Juventus che non ha problemi esclusivamente di qualità ma probabilmente anche di testa e per questo il ritiro può rappresentare la svolta.