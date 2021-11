Barcellona, c’è già l’alternativa | Strada chiusa per l’ex Juve

Nella corsa alla prestigiosa panchina blaugrana, prende quota il nome di un tecnico argentino: il club catalano restringe il campo a due candidati

La crisi del Barcellona, forse iniziata già con la cessione di Leo Messi al PSG, è esplosa in tutta la sua gravità con i deludenti risultati di inizio stagione. A pagare per tutti, com’è noto, è stato il tecnico Ronald Koeman, esonerato dopo la disfatta di Vallecas.

La squadra è stata temporaneamente affidata a Sergi Barjuan, una sorta di leggenda del club blaugrana, ma c’è la necessità di ingaggiare un tecnico che possa iniziare un percorso duraturo con una delle società più prestigiose al mondo. Il candidato forte, anch’egli legato alla storia del Barça dei grandi successi, è Xavi Hernàndez, attualmente allenatore dell’Al Sadd. La strada che porta all’arrivo dell’ex metronomo del centrocampo catalano però, non è dritta come forse qualcuno aveva pensato.

Barcellona, è corsa a due per la panchina: Pirlo tagliato fuori

Nelle ore immediatamente successive all’esonero di “Rambo”, si era fatto largo anche il nome di Andrea Pirlo, profilo stimato dal presidente Laporta in persona. Indiscrezioni provenienti dalla Spagna davano “Il Maestro” in piena corsa per allenare Ansu Fati e compagni. Poi, col passare dei giorni, ecco il nome che pare aver chiuso definitvamente all’ex Juve le porte della panchina blaugrana: Marcelo Gallardo.

Secondo El Chiringuito, portale spagnolo esperto di mercato, l’allenatore del River Plate è in pole position per la guida tecnica della società catalana qualora la stessa non dovesse riuscire ad arrivare a Xavi. Le complicazioni per liberare l’ex prodotto della cantera blaugrana dal club qatariota sembrano non finire mai: il profilo di Gallardo prende quota, insomma. Quello di Andrea Pirlo, invece, sembra essere defintivamente tramontato.

