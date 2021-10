Calciomercato, Pirlo-Barcellona: agente allo scoperto

Andrea Pirlo è ancora in cerca di una panchina, dopo aver lasciato la Juventus: arriva l’annuncio dell’agente sul Barcellona

La Serie A 2021/22 è per molti il campionato degli allenatori. In un contesto molto difficile a livello economico – per via della pandemia da Covid-19 -, diverse grandi società hanno optato in sede di calciomercato per il ritorno di tecnici top in panchina, ‘rimediando’ alle grosse perdite in mezzo al campo. La figura del mister si è presa la scena del calcio italiano: le conferenze stampa e le interviste stanno entusiasmando i tifosi. D’altronde, come potrebbe essere altrimenti con nomi quali Mourinho, Spalletti, Allegri e Sarri. Lo ‘Special One’ ha fatto letteralmente impazzire tutto l’ambiente Roma. I risultati lo stanno accompagnando e la squadra si affida in tutto e per tutto al suo carisma.

Tanta carica emotiva anche a Napoli, con un bottino di 7 vittorie su 7 in questo inizio di stagione. Qualche difficoltà in più, invece, per Juventus e Lazio, ma i primi sono in ripresa per quanto riguarda la classifica. A dispetto delle new entry, non poche guide tecniche, al contrario, hanno dovuto salutare. Tra queste c’è Andrea Pirlo, che ha lasciato la ‘Vecchia Signora’ a seguito di due trofei e un quarto posto conquistati. Il Maestro è voglioso di tornare in panchina il prima possibile e rimettersi presto in gioco. A tal proposito, negli ultimi tempi è stato accostato con insistenza al Barcellona. I blaugrana vivono un momento molto problematico e la posizione di Koeman è in bilico.

Pirlo-Barcellona, l’agente esce allo scoperto

Sulla questione è intervenuto direttamente l’agente di Pirlo, Tullio Tinti. Il procuratore ha rilasciato un significativo annuncio in merito al possibile approdo in Catalogna: “Il Barcellona? Non siamo in contatto con nessun club al momento. Ma chissà in futuro…“.

Tutto rimandato per adesso, quindi, ma Tinti lascia uno spiraglio e la pista può diventare più concreta in futuro. Staremo a vedere.