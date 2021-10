Barcellona, Koeman in bilico e Pirlo all’orizzonte: l’annuncio di Laporta

Barcellona deludente in questo avvio di stagione e la panchina di Koeman traballa: l’annuncio di Laporta con Pirlo interessato

Il Barcellona vive un periodo difficile. La squadra spagnola, orfana di Lionel Messi, fatica a marciare ai ritmi abituali. La sconfitta in Champions League contro il Benfica fotografa la situazione di una squadra che arranca anche in campionato: 12 punti conquistati in sei partite e alle porte l’impegno in casa con l’Atletico Madrid.

La panchina di mister Koeman è a rischio, ma a tranquillizzare l’ambiente sulle sorti dell’olandese ci ha pensato il patron Joan Laporta: “A prescindere dal risultato, continuerà ad essere il nostro allenatore“, ha detto in conferenza stampa. Poi ha aggiunto: “Bisogna dargli fiducia perché ha deciso di diventare il nostro tecnico in un momento di massima difficoltà istituzionale e sportiva“.

Barcellona, futuro Koeman: Pirlo interessato

Parole che non fanno piacere ad Andrea Pirlo, accostato alla panchina del Barcellona in caso di addio di Koeman. L’ex Juventus continua a monitorare la situazione, ma per il momento il club spagnolo sembra aver fatto la sua scelta.