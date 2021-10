Juventus, Pirlo al Barcellona con un bianconero: ma può saltare tutto

Situazione in bilico sulla panchina del Barcellona: Pirlo tra i possibili sostituti di Koeman e pronto a portarsi un giocatore della Juventus

Il Barcellona studia il futuro del proprio allenatore. Ronald Koeman non ha iniziato al meglio la stagione. L’addio di Lionel Messi non è ancora stato assorbito dalla squadra, ultima nel girone di Champions e attardata anche in campionato. Il presidente Laporta ha per ora confermato il tecnico olandese, ma non sono da escludere possibili sorprese.

Tra i candidati a sostituire Koeman è forte il nome di Andrea Pirlo. L’ex Juventus è in cerca di una squadra dopo il quarto posto conquistato lo scorso anno con i bianconeri. Una sfida che accetterebbe, portandosi dietro anche Danilo. Il difensore brasiliano è un pupillo del tecnico, pronto ad approdare a Barcellona magari già a gennaio.

Pirlo al Barcellona con un giocatore della Juventus

Un’operazione già definita in linea teorica, ma che rischia di saltare. In casa Barcellona, infatti, sta prendendo quota l’idea Joaquim Low per la panchina. L’arrivo del tedesco in terra catalana farebbe perdere il treno blaugrana a Pirlo. L’ex regista è infatti ancora legato alla Juventus da un contratto sino al 2022 e questo potrebbe spingere Laporta a sbarcare su altri lidi.

Una situazione da seguire. Il Barcellona ha al momento confermato Koeman e Pirlo resta alla finestra. Anche Danilo resta al momento tranquillo, forte di un contratto con la Juventus fino al 2024 e della stima di Allegri, che lo ha schierato già in sei partite in questo avvio di stagione e sempre da titolare in Champions League.