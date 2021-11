Juventus, arriva la conferma: salta lo scambio con Mourinho

La Roma vuole riscattare il 6-1 subito in Norvegia. Giovedì dovrebbe giocare il centrocampista. Dopo l’indizio social è ancora più vicino all’addio

Le squadre di Serie A ricominciano il lavoro in vista delle coppe e del dodicesimo turno. Milan, Inter, Juventus e Atalanta saranno impegnate in Champions League, mentre Lazio e Napoli sono attesi dal giovedì di Europa League. Anche la Roma scenderà in campo il 4 novembre: all’Olimpico arriva il Bodo Glimt, squadra norvegese che ha inflitto un pesante 6-1 ai giallorossi.

Josè Mourinho non ha gradito la prestazione dei suoi in Norvegia, mandando alcuni di loro in tribuna in occasione di Roma-Napoli. Il portoghese punta a battere il Bodo per salire al primo posto nel gruppo C di Conference League. Farà probabilmente parte della gara Villar, giocatore poco impiegato dal tecnico portoghese. Lo spagnolo ha infuocato il mercato con un like sui social.

Villar vuole il Valencia: salta lo scambio con Bentancur

Gonzalo Villar non ha ancora esordito in Serie A nella stagione 2021/2022. Mourinho lo ha fatto giocare soltanto in Conference League. Diversamente, Paulo Fonseca gli aveva concesso ben 33 presenze in A nello scorso campionato.

Una situazione che avvicina lo spagnolo all’addio. La Juventus, in cerca di un centrocampista, aveva proposto ai giallorossi uno scambio con Bentancur. Villar ha però espresso il suo desiderio di tornare in Spagna, mettendo like al tweet di una tifosa che gli chiedeva se stesse guardando il match tra Valencia e Villareal.