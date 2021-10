Calciomercato, pronto al grande addio: Juventus e Milan a duello

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura del calciomercato invernale nel quale, i club di Serie A, potrebbero regalarsi rinforzi di peso per completare la stagione. In tal senso, Juventus e Milan sono in primissima fila per accontentare le richieste di Allegri e Pioli, con un nome che ha il sapore della grande occasione nei piani di bianconeri e rossoneri. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’ questa mattina, Dele Alli non è stato convocato dal Tottenham per la Carabao Cup.

Il suo futuro torna, prepotentemente e nuovamente, in discussione. Che il talentuoso centrocampista non sia più una priorità per gli ‘Spurs’ è chiaro da tempo ma adesso l’addio al club inglese potrebbe concretizzarsi davvero. La sfida al Burnley non vedrà dunque il classe 1996 in campo: Dele Alli, inoltre, era già reduce da ben tre panchine consecutive in Premier League.

Milan e Juventus, occasione Dele Alli

Uno scenario ben delineato dentro al quale sarebbero pronte ad inserirsi Juventus e Milan. Le due big di Serie A cercano da tempo un rinforzo di peso per la trequarti e Dele Alli potrebbe quindi fare al caso di Allegri e Pioli, per il 2022.

Già a gennaio sia per i rossoneri che per la ‘Vecchia Signora’ che, tuttavia, dovrebbe liberarsi di un posto da extracomunitario per accogliere Alli nelle prime settimane dell’anno nuovo.

In questa stagione, sono 11 le presenze accumulate da Dele Alli con la maglia del Tottenham, con 2 reti ed 1 assist vincente.