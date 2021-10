Colpo a centrocampo, Juve e Milan al palo: c’è il sorpasso

Uno scenario che non farà piacere ad Allegri e Pioli: colpo in mediana e beffa dietro l’angolo per Juventus e Milan

Se da un lato il Milan di Pioli ha conquistato tre punti pesantissimi contro il Torino, con un asciutto 1-0, dall’altro la Juventus dovrà vedersela oggi con il Sassuolo. Rossoneri e bianconeri vivono una classifica decisamente diversa ma ciò che potrebbe accomunare le squadre di Pioli e Allegri è il prossimo calciomercato. A gennaio, con un particolare focus per il prossimo giugno, sono diversi i nomi sul taccuino delle dirigenze per rinforzare le rose e provare a restare al vertice.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, svolta totale per Isco: spunta la data

Uno dei profili maggiormente attenzionati dalle due big di Serie A potrebbe definitivamente allontanarsi dall’approdo in Italia. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net‘, a fare la corte a Kamara sarebbe il Newcastle che ha intenzione di costruire una squadra importante per la prossima Premier League. I vertici dei ‘Magpies’, in attesa di accogliere il nuovo allenatore (tra i nomi caldi c’è quello dell’ex romanista Fonseca) puntano con forza a colpi di spessore per l’estate 2022.

LEGGI ANCHE >>>Milan-Torino, applausi per Ibrahimovic: “Come Muriqi”

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Juventus e Milan, colpo Kamara: rischio ko

Dal prossimo 1 luglio, Boubacar Kamara (salvo clamorose sorprese legate al rinnovo) potrà salutare l’Olympique Marsiglia a costo zero.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il forte centrocampista, come detto, piace da tempo a Juventus e soprattutto Milan che, tuttavia, molto probabilmente dovranno capitolare.

LEGGI ANCHE >>>Inter-Juventus, cambia ancora la data: ecco quando si gioca

I ‘Magpies’ intendono muoversi con largo anticipo sul francese a segno 1 volta nelle 11 presenze collezionate con l’Olympique Marsiglia, tra Ligue 1 e Champions League.